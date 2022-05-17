Генеральное консульство Латвии в Петербурге закрыто

В Петербурге прекратило работу Генеральное консультсво Латвии. Также закрыто консультство страны в Пскове. Об этом в своем Twitter сообщил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.

За консульскими услугами петербуржцы по-прежнему могут обратиться посольство Латвии в Москве.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что о решении закрыть генеральные консульства Литвы, Латвии и Эстонии было объявлено 21 апреля. Послам Латвии и Эстонии, а также временной поверенной Литвы были вручены ноты протеста в свзяи с недружественными действиями стран по закрытию российских представительств. Дипломатов обязали покинуть страну в те же сроки, какие были отведены российской дипломатической миссии.