В Петербурге закроют генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии

В Петербурге закроют консульство Латвии и генконсульства Эстонии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении ведомства говорится, что посол Литвы, Эстонии и временная поверенная Литвы были вызваны в МИД РФ. Им вручили ноты протеста в свзяи с недружественными действиями по закрытию российских представительств. Принято решение отозвать согласие на деятельность консульств.

Также глав и других должностных лиц данных миссий объявили "persona nоn grata", в связи с чем их нахождение на территории России неприемлемо. В ведомстве уточнили, что такие сотрудники должны покинуть России в те же сроки, какие отвели для отъездов российских консульств миссий из этих стран.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Генконсульстве Нидерландов уточнили, что не намерены полностью прекращать работу в Петербурге.