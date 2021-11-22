В Петербурге вырастет тариф энергопотребления для электроплит

Для владельцев электроплит без счётчиков увеличится стоимость на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по тарифам.

В комитете рассказали, что изменения коснутся обладателей электроплит, которые не могут установить счётчик. Для них тариф повысится на 16,5%. Однако новые нормативы повлияют на владельцев и газовых плит. Для них цена снизится на 4,2%.

Также в пресс-службе подчеркнули, что такой тариф возможен если нет технической возможности, которая подтверждена. Иначе будут применять повышенный коэффициент.

Новые нормативы начнут действовать с 1 декабря. Напомним, что в Петербурге значения нормативов не менялись с 2015 года.