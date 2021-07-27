В Петербурге прожиточный минимум в 2022 году увеличат

В 2022 году в Петербурге прожиточный минимум будет увеличен на 518 рублей. Он будет составлять 12 428 рублей на человека.

Пособие безработным гражданам составит 13 546 рублей — 749 рублей больше, чем в 2021 году. Также пенсионные выплаты будут начинаться от 10 688 рублей. Детский прожиточный минимум будет составлять 12 055 рублям, что больше на 689 рублей чем в 2021.

За последние два года прожиточный минимум на душу населения увеличился на 159 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.