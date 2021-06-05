На поддержку экономики России в период пандемии выделили 4 трлн рублей

В последний день Петербургского международного экономического форума подвели итоги финансовой поддержки экономического сектора России, пострадавшего во время пандемии коронавирусной инфекции. Данные предоставил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Согласно данным, в общей сложности правительство России выделило 4 триллиона рублей на поддержку экономики.

“Я Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при нескольких десятках миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории [на поддержке экономики в период пандемии] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований", - отметил Белоусов, напомнив о владельце НЛМК.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведенных 52 тысячах тестирований во время ПМЭФ-2021, среди которых 500 тестов показали положительный результат.