Печатной прессе Петербурга окажут финансовую поддержку

В Петербурге планируют оказать финансовую поддержку печатным изданиям города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Так, 1 мая, в субботу, Беглов подписал постановление «О предоставлении в 2021 году субсидии автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» на издание и распространение районных периодических печатных изданий».
Согласно документу, районные периодические издания получат финансовую помощь. Таким образом, уровень информированности петербуржцев о жизни города повысится.