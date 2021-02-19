В Петербурге гречка и сахар подорожали на треть

В январе 2021 года средняя цена сахарного песка составляла 49, 76 рубля за кг, что на 60% больше, чем в прошлом году. Гречневая крупа летом 2020 года подорожала на треть, на данный момент ее средняя цена составляет 111 рублей, тогда как до лета 2020 года гречка стоила в среднем 83 рубля за кг.

По информации, которая была предоставлена специалистами Института конъюктуры аграрного рынка, рост цен связан с информацией о возможном сокращении валового сбора гречихи, к которому привела засуха в ряде районов Алтайского края.

Сообщается, что производство сахара также пострадало – производительность снизилась на 50%.