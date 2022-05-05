Россияне стали чаще использовать Систему быстрых платежей

В России возросло количество банковских переводов, совершенных при помощи системы быстрых платежей. При этом, по данным, Банка России, средний размер таких переводов уменьшился в 1,5 раза. В регуляторе сделали вывод, что данная система стала чаще использоваться для ежедневных рутинных платежей.

Систему быстрых платежей в настоящее время использует треть россиян. За квартал один пользователь в среднем выполняет в ней десять операций.

Новые технологии активно используются и в сфере ЖКХ. Как пишет АБН, россияне скоро смогут отказаться от получения бумажных квитанций.

В Системе быстрых платежей самой популярной услугой остаются переводы. В первом квартале текущего года пользователи в среднем переводили по 5,6 тысяч рублей за раз.