Экономист рассказал, что в России подешевели смартфоны

По мере укрепления курса рубля ценыи многих товаров начали снижаться. Об этом в интервью агентству Прайм рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт отметил, что многие россияне считают цены застывшими на той отметке, куда они взлетели в конце февраля. Однако для многих групп товаров они сейчас выше не более, чем на четверть.

Не снижаются цены на сетевое оборудование, автозапчасти, отделочные материалы, частично лекарственные перпараты. Как подчеркнул Николай Переславски, в данных товарных группах наблюдается дефицит после ухода производителей с российского рынка.

При этом по мере укрепления курса рубля подешевели смартфоны. Эксперт отметил, что в дальнейшем на их цены будет влиять механизм параллельного импорта. При ввозе товара по «серым» схемам стоимость может снизиться на 30%.