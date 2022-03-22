Петербуржцы стали реже посещать торговые центры

В Петербурге на прошлой недели зарегистрировано снижение индекса посещаемости торговых центров. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование компании Focus, по сравнению с 11-й неделей 2021 он стал меньше на 13,8%. Разрыв с допандемийным 2019-м годом составил 24,5%.

Индекс посещаемости упал и в Москве. Однако там снижение не столь значительное — 2,5% по сравнению с показателями прошлого года. По сравнению с 2019-м посещаемость московских торговых центров сократилась на 22,3%.

Падение посещаемости эксперты связывают с закрытием магазинов западных брендов. Показатель демонстрирует более значительное снижение в тех ТЦ, где доля таких отделов была выше.