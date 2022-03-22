В гипермаркете «О’Кей» рассказали, почему «рисуют» ценники

В одном из петербургских гипермаркетов «О’Кей» накануне заметили написанные от руки ценники на ряд товаров. Как сообщили в пресс-службе группы компаний «О’Кей», такое явление было вызвано техническим сбоем, который повлиял на работу сервисов магазина. Чтобы информировать покупателей о ценах на продукты, руководство гипермаркета приняло решения написать ценники от руки.

В гипермаркете принесли извинения покупателям за возможные неудобства, вызванные сложившейся ситуацией. Там также уточнили, что к настоящему моменту сбой устранен и в торговом зале размещены ценники привычного печатного вида.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что написанными от руки ценниками заинтересовалась проукратура, которая провела в гипермаркете проверку.