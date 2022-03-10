В России предлагается освободить от оплаты услуг ЖКХ многодетных

Российские власти рассматривают такую меру поддержки многодетных семей в условиях экономических санкций Запада, как выплата компенсаций, покрывающих полную стоимость услугу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом «Известиям» сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Отмечается, что данное предложение уже поступило в Минстрой. Вскоре его рассмотрит правительство РФ.

Оплату ЖКУ также предложено на 70% субсидировать людям старше 65 лет. Компенсация в полном размере предусмотрена и для семей, в которых есть безработные.

В качестве меры поддержки предлагается также изменить принцип расчета пени. В настоящий момент её рассчитывают по формуле 1/300 (от 30 до 90 дней просрочки) и 1/130 (свыше 90 дней) от ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. Властям предстоит разработать альтернативу этому механизму.