Клиенты пяти российских банков остались без Apple Pay и Google Pay

Клиенты пяти российских банков ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк, которые попали в санкционный список, не смогут пользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Но как объяснили в Центробанке России, обычная оплата банковскими картами останется доступной им в полном объеме, как в контактной, так и в бесконтактной форме.

Приостанавливать обслуживание карт данных банков на территории России не планируют, однако воспользоваться ими за границей не получится. Не пройдет оплата и в онлайн-магазинах или агрегаторах услуг, местом регистрации которых являются поддерживающие введенные санкции страны.