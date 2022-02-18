Петербуржцы стали реже покупать обувь

В Петербурге с начала года снизился спрос на обувь. Как сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на исследование компании «Эвотор», продажи в несетевых обувных магазинах снизились на 9%.

При этом средний чек на покупку данного вида товара за этот же период вырос на 13%. За один визит петербуржцы в среднем оставляют в обувном магазине 4 781 рубль.

Прошедший 2021 год аналитики называют периодом существенной экономии. Многие горожане покупали обувь только в конце лето. Предположительно их подтолкнула к покупкам приближающаяся осенняя непогода и занятия в школах.

Продажи обуви онлайн через маркетплейсы выросли. Наибольшим спросом у покупателей пользуются ботинки, туфли и кроссовки.