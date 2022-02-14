Петербургским медикам заплатят за работу с ковидными больными в 2022 году

В Петербурге продлили выплаты медикам, занимающимся лечением пациентам с коронавирусом, на 2022 год. Правительство города приняло данное решение 14 февраля.

Выплаты, как и ранее, получат медики, работающие в «красной зоне». Эти доплаты осуществляются на ежемесячной основе. Также продлены выплаты, назначаемые в случае заболевания коронавирусом, получения инвалидности или смерти после заражения на рабочем месте.

Медикам, которые не получили положенные «коронавирусные» выплаты за декабрь, выплатят их до 17 февраля. По фактам невыплаты «ковидных» обещают провести проверки.