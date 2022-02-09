Петербургские депутаты попросят министра здравоохранения отрегулировать цены на ПЦР-тесты

Депутаты петербургского Законодательного собрания направят обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Проект документа одобрен парламентариями на заседании 9 февраля.

Депутаты просят Михаила Мурашко ввести государственное регулирование цен на ПЦР-тесты на коронавирус, а также взять под контроль ценообразование в медицинских организациях, которые проводят исследования на коронавирус.

На заседании ЗакСа была озвучена стоимость ПЦР-тестов в Петербурге: от 646 до 3000 рублей в аптеках города. Стоимость сдачи теста в медицинских центрах начинается от 1,2 тысячи рублей. При срочной сдаче требуется доплатить от 50% от первоначальной стоимости.