Петербуржцы получат единые квитанции за ЖКУ уже в ноябре

Переходить к новым единым квитанциям за жилищно-коммунальные услуги Петербург будет поэтапно. Первый зампред Жилищного комитета Роман Канивцов пояснил, что квитанции нового образца будут вводить поэтапно по районам.

В эфире телеканал «Санкт-Петербург» Роман Канивцов уточнил, что власти будут добиваться отсутствия комиссии при оплате услуг по единой квитанции. Петербуржцам о готовящихся изменениях сообщат на бланках счетов, которые они получают в настоящее время.

Ранее власти сообщали о намерении создать единый информационно-расчётный центр в сфере ЖКХ. Это произойдет путем присоединения АО «ВЦКП Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».