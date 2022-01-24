Экономист призвал не хранить деньги «в чулке» из-за налога на вклады

Из-за нового налога на вклады, который затронет тех, кто имеет на них сбережения от 700 тысяч рублей, может мотивировать россиян к поиску новых способов хранения средств. По мнению экспертов, основным способом обойти нововведение станут попытки разделить вклады на несколько.

Российские банки предоставят ФНС информацию по физическим лицам, которые в 2021 году получали доходы с депозитов. По факту уплатить налог, вероятно, придется россиянам, имеющим на них от 700 тысяч рублей, хотя изначально речь шла о суммах свыше миллиона.

Как сообщил «АБН» кандидат, доцент экономических наук, старший научный сотрудник Центра стратегического развития территорий Института экономики УрО РАН Алексей Пасынков, новый налог, вероятно, станет фактором, отпугивающим людей от банковских вкладов. Многие попытаются распределить средства на счета родственников и друзей.

Эксперт напомнил о рисках при хранении сбережений «в чулке». По его прогнозу, россияне могут проявить интерес к другим финансовым инструментам, в частности, фондовому рынку и покупке недвижимости.

Экономист Александр Трахтернберг подтвердил изданию проблему маленьких ставок по вкладам. Он отметил, что это явление не относится к чисто российским, а существует во всем мире.

Эксперт посоветовал отказаться от попыток обойти ограничения. Он напомнил, что недобросовестным вкладчикам это сулит испорченной кредитной историей и привел в пример российских мигрантов в США, которые слишком легкомысленно отнеслись к веерному распространению банковских карт на 100-200 долларов на услуги АЗС.

Александр Трахтернберг отметил, что недобросовестные вкладчики могут попасть в так называемые «черные списки» списки. Исключить из них свою фамилию весьма проблематично. Это грозит не только невозможностью пользоваться любыми банковскими услугами, но и проблемами с трудоустройством в дальнейшем.

Экономист напомнил, что при хранении сбережений дома существует большой риск их потери. Лучше предпочесть для хранения банковскую ячейку, где сохранность будет стопроцентной за исключением пожара. Однако, последний маловероятен.

Не лучший вариант и распределять деньги по счетам родственников. Александр Трахтернберг назвал такую ситуацию «пограничной» и отметил, что при желании принадлежность средств одному человеку можно легко доказать.

Выходом для неготовых платить налог по вкладам эксперт назвал государственные безналоговые долговые обязательства. В них процент будет ниже, чем для банковских вкладов. Однако, по мнению эксперта, в настоящее время вероятность дефолта равна нулю.

Новый налог предложен в марте 2020 года Владимиром Путиным. Гражданам, чей объем банковских вкладов или инвестиций в ценные бумаги превышает 1 млн руб, необходимо оплатить 13%.

Статья 214.2 Налогового кодекса определяет обязанность платить налог, если доходы по процентам клиента по всем имеющимся у него депозитам и счетам оказались больше величины, которая будет пересчитываться по формуле ежегодно. В настоящий момент она составляет 1 миллион рублей. Исключения составят рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых, а также валютные счета.