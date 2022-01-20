Банкир пообещал России скорое исчезновение пластиковых карт

Пластиковые кредитные карты в России могут полностью исчезнуть уже через пару лет. Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков пояснил РИА Новости, что данный формат банковских услуг скоро перестанет пользоваться популярностью у россиян.

Эксперт ожидает, что в 2022 году число виртуальных кредитных карт достигнет количества пластиковых, имеющихся на руках у населения. После этого пластиковые карты начнут постепенно утрачивать свою актуальность.

По прогнозу Андрея Спивакова, через несколько лет пользоваться «физически» выпущенными банковскими картами в России будут не более 15% клиентов банков. При этом такой выбор будет связан не с удобством проведения операций, а с восприятием карты, как красивого аксессуара.