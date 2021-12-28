Гипермаркет ИКЕА появится в Петербурге в 2023 году

Первый в Петербурге гипермаркет «ИКЕА Сити» откроют в 2023 году в ТРК «Европолис». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу шведской компании.

«ИКЕА Сити» предложит покупателям услуги студии планирования, где можно будет заказать комплексный дизайн-сервис. На месте для приобретения будут доступны аксессуары и малогабаритная мебель. Крупные покупки служба доставки привезет на дом.

Оплатить выбранные товары можно будет в том числе и в кассах самообслуживания. В «ИКЕА Сити» можно будет заказать товары онлайн и забрать их в пункте выдачи.

В ресторане при гипермаркете гостям предложат 35 видов блюд. В отдельных магазинах на его территории также можно будет приобрести шведские продукты.

В России в настоящее время магазин формата «ИКЕА Сити» работает только в Москве.