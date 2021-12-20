Оплачивать услуги ЖКХ в 2022 году будет выгоднее по «Единой карте петербуржца»

В 2022 году в Петербурге начнет действовать система накопление (кэшбек) при оплате по «единой карте петербуржца» жилищно-коммунальных услуг. Плательщики смогут получать 4% от каждой операции. Однако, в месяц сумма не сможет превышать 300 рублей. Кэшбеком смогут воспользоваться только горожане, оплачивающие ЖКУ в приложении "Привет, Мир!".

В пресс-службе администрации города добавили, что владельцев «Единой карты петербуржца» в будущем году снизится стоимость проезда в метро. Одна поездка обойдется им в 35 рублей. Пользователи ЕКП на смартфонах заплатят еще меньше — 31 рубль.