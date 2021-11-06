Петербуржцам предлагают заплатить налог за машины-призраки

В Петербурге наблюдается сбой в начислении транспортного налога, который в этом году носит особенно массовый характер. Как сообщает «Фонтанка», многие горожане получили уведомления на автомобили, проданные более десяти лет назад. Другим пришел налог на машины, когда-то принадлежавшие их умершим близким. Есть и горожане, получившие уведомление, несмотря на наличие налоговых льгот.

Многие автолюбители столкнулись с тем, что доказать отсутствие у них в пользовании облагаемой налогом машины невозможно. Если транспортное средство было снято с учета и продано в далеких 1990-х, отследить цепочку до нынешнего владельца нелегко. К тому же машины может быть давно утилизирована «за давностью лет».

Основатель «Автоклуба А24» Денис Шубин рекомендует обращаться в архивный отдел Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Там нужно затребовать подтверждение, что автомобиль был снят с учета. Вооружившись документом нужно направить соответствующее уведомление в налоговую.

Еще один вариант — предоставить договор купли-продажи. Автоэксперт рекомендовал сохранять их даже на давно проданные автомобили, чтобы быстро и легко выходить из подобных ситуаций в случае их возникновения.