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Россиян предупреждают об опасности вложения средств в криптовалюты

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© Фото: pixabay

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Эксперты считают, что цифровая валюта может повести себя непредсказуемо.

В результате обвала рубля россияне ищут способы сохранить свои накопления, прибегая в том числе к покупке криптовалюты. О том, почему данный способ не является достаточно надежным, объясняет АБН со ссылкой на эксперта в области политэкономики Василия Колташова. По его словам, сегодня перспективы цифровых валют выглядят достаточно противоречиво.

«Одно дело — спекулировать, играть на криптовалютном рынке и фиксировать  прибыль в долларах, – другое дело — вкладываться в них в ожидании бесконечного роста и укрепления этих валют», объяснил свою позицию эксперт. 

Колташов считает, что вложения в криптовалюты могут быть очень рискованными и ссылается на запрет на майнинг на территории Китайской республики. Его начали вводить еще весной прошлого года, а уже летом китайская Государственная энергетическая корпорация официально запретила использование электричества для майнинга любых криптовалют. 

«Совершенно не случайно Банк России тоже был против криптовалют. Оппозиция по отношению к криптовалютам крепнет в странах с масштабным товарным производством», — продолжил эксперт. 

Основным недостатком цифровых валют является подрыв стабильности местных. Особенно ярко это явление может проявиться в условиях санкций. 

«Текущая ситуация создает риск для криптовалют, потому что на их могут коснуться политические удары, причем с разных сторон. США также может осознать, что пора защищать доллар: его ценность падает в товарном выражении, это представляет большую угрозу», — развивает свою мысль экономист

Он также считает, что Западным странам не выгодно поощрять их приобретение, ввиду основной поддержки со стороны общественности. 

«Если позволить криптовалютам использоваться более свободно, обесценивание национальных валют может ускориться в товарном выражении», — предупреждает россиян эксперт. 

Активное развитие криптоволюты происходило на фоне относительной стабильности в мировой политике. Однако, как цифровая валюта отреагирует на нынешние изменения, — пока не ясно. 

«Криптовалюты находятся в нестабильной исторической среде. И сами они никакой материальной ценности не имеют. В отличие от, например, золота», — подчеркнул Колташов. 

По мнению эксперта, «военная операция» на территории Украины завершится примерно через один-два месяца, после чего последуют переговоры с западными коллегами и отмена ряда санкций. После этого рубль должен начать укрепляться. 

«Не все санкции снимут, но в определенных аспектах договоренности будут достигнуты. Россия же не пойдет ни на какие уступки, если ее резервы будут по-прежнему заморожены», — подытожил специалист.  

 

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