В июне в России вырос объем наличных в обращении

В России объем наличных в обращении вырос на 150,4 миллиарда рублей. Это следует из статистики Центрального Банка Российской Федерации.

С начала этого лета граждане России увеличили спрос на наличные деньги. Так, с 1 по 9 июня на 150,4 миллиарда рублей вырос объем наличности в обращении. Как сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, в первые дни лета небольшой рост объема наличных средств в обращении связан с окончанием сроков трехмесячных высокодоходных вкладов, которые были оформлены в начале марта после того, как регулятор поднял ставки рефинансирования. Также АБН рассказал о том, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о количестве жителей России, которые живут за чертой бедности.

Также эксперт подчеркнул, что сейчас у банковских организаций нет большой потребности в рублевых пассивах и проблема удержания клиентв перестала носить острый характер.