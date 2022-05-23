В Петербурге с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в Петербурге увеличится плата на коммунальные услуги. Повышение в среднем составит 3,5%. Об этом сообщил председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

По его словам, изменение тарифов на теплоснабжение составит 3,6%. В газоснабжении индексация произойдет на 3,3%. Стоимость электроэнергии для петербуржцев вырастет на 5%.

Как сообщает "МК в Питере", на 1,7% вырастут тарифы на водоснабжении и водоотведение. При этом стоимость услуг по обращению с отходами не изменится. Также жильцы продолжат регулировать стоимость некоммунальных услуг.