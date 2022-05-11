Мишустин: в России начнут выплаты нового ежемесячного пособия на детей

Более 2,5 миллиона заявок на помощь семьям с детьми от 8 до 17 лет получили власти РФ. Речь идет о 3,5 млн школьниках из малообеспеченных семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин предложил установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами. Впоследствии министр труда и социальной защиты Антон Котяков разъяснил, что выплаты будут ранжировать и они могут составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

По его словам, сегодня, 11 мая, начинаются выплаты нового ежемесячного пособия. Средства будут доставлять Почтой России или перечислять на карты родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, Пенсионный фонд или МФЦ. Размер выплат в среднем составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.



