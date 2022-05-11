Финансист Солдатов посоветовал не менять доллары на рубли

В последние недели российская национальная валюта сильно укрепилась по отншению к доллару и евро. По словам финансиста Ивана Солдатова, это временно, поэтому стоит воздержаться от обмена долларов на рубли.

Как сообщает "Газета.ру", несмотря на рекордное падение доллара, не стоит принимать поспешные решения и стремиться избавиься от американской валюты. Ведь в скором времени ситуация может измениться.

Солдатов посоветовал хранить свои сбережения в равных пропорциях - долларах, евро, юанях и рублях. Также он не рекомендует продавать валюту, даже если запасы в долларах и евро давно лежат. По его словам, слишком много рисков в условиях общей неопределенности.

Эксперт считает, что сначала стоит дождаться окончания спецоперации на Украине. После этого будет понятно в каких позициях закрепится рубль.