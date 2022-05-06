Правительственные награды получат 14 многодетных семей из Петербурга

Правительственные награды и денежные премии за заслуги в воспитании детей получат 14семей из Петербурга. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Звание "За заслуги в воспитании детей" имеет три степени и достается многодетным родителям. Третья степень дается тем, кто воспитал четырех детей, вторая степень за пятерых или шестерых, а за семерых и более дается первая степень. Как рассказали в пресс-служье правительства Петербурга, семьи получат денежные премии. Обладателям первой степени достанется 100 тысяч рублей, в второй и третьей по 50 и 25 тысяч рублей, соответственно.

Отмечается, что премии и награды вручают каждый год. При этом дети могут быть как родными, так и усыновленными.