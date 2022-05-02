Петербургскому малому и среднему бизнесу дали отсрочки по уплате налогов

Постановление о переносе сроков уплаты аванспа по налогам подписали в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отсрочка распространяется на налог на имущество организаций, а также на земельный и на транспортный.

За первые три месяца этого года срок взноса продлили на шесть месяцев, а за второй квартал на четыре месяца. После того, как закончится отсрочка предприниматели должны будут выплатить по 1/6 от нужной суммы каждый месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге туристические организации получат налоговые льготы.