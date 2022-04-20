В Петербурге упал спрос на фитнес и салоны красоты

Жители Петербурга последние два месяца все реже посещают салоны красоты и парикмахерские. Эксперты считают, что такие изменения связаны с экономической ситуацией, сообщают "Невские Новости".

По словам общественного омбудсмена Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляльи Сыдыковой, петербуржцы стараются распределять свой бюджет и больше откладывать деньги на товары первой необходимости. Такая тенденция была и во время пандемии.

Сыдыкова объяснила, что мужчины теперь стригутся раз в шесть-семь недель вместо раз в месяц либо переходят на ценовой сегмент ниже. Женщины же начинают пользоваться бытовым красителем, отказываясь от сложных окрашиваний. Также вместо похода раз в месц они идут раз в три месяца. Похожая ситуация наблюдается и с посещением фитнес-центров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы, решившие развестись, решили получить дополнительную выгоду от бракоразводных процессов. Санкции пришли на помощь бывшим мужьям и женам.