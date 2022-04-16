C 16 апреля россияне получат по 12 тысяч рублей

C 16 апреля многие россияне получат денежную выплату. Деньги смогут получить каждый, кто примет участие в программе от правительства России. Получить выплату можно будет на карту "Мир".

Специалисты рассказали, что в ближайшие дни граждане, которые поучаствовали в программе детского туристического кешбэка, начнут получать деньги. Правительство гарантирует выплату тем, кто выберет путевку в детский лагерь для своих детей. Семье компенсируют стоимость половины путевки. Оплатить её надо будет картой мир, поскольку деньги смогут поступить только туда.

При этом выплата поступает на счет в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. То есть тем, кто купил путевки в начале этой недели, деньги начнут поступать уже с 16 апреля.