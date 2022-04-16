В России в 40 раз увеличили штраф для зацеперов

До 4 тысяч рублей увеличили штрафы за нарушение правил поведения на ж/д транспорте, в том числе за действия зацеперов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали в субботу на официальном портале правовой информации.

Соавтор инициативы Ирина Рукавишникова, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, рассказала, что данный закон ужесточает административную ответственность за зацепинг, а также за самовольную остановку поезда.

Раньше штраф за такое нарушение составлял всего 100 рублей. Теперь же он составляет от 2 до 4 тысяч рублей. Кроме того, Рукавишникова отметила, что число таких нарушений только растет. В результате таких действий есть пострадавшие, в основном это несовершеннолетние. По её словам, принятие такого закона поможет сохранить много жизней.