Названы доходы за 2021 года депутатов Госдумы от Петербурга

Декларации о доходах петербургских депутатов появились на официальном сайте Государственной Думы России. За прошлый год больше всех заработал внефракционный депутат Евгений Марченко.

В декларации о доходах значится, что за 2021 год Евгейний Марченко заработал блее 21 млн рублей. По доходам на втором месте член партии "Единая Россия" Виталий Милонов с 9,5 млн рублей, а тройку лидеров замыкает Елена Драпенко из "Партии Роста". За год она задекларировала 8,6 млн рублей.

Единоросы Михаил Росанов и Николй Цед заработали по 5,8 и 4,3 млн рублей соответственно. У Оксаны Дмитриевой из "Партии Роста" доход составил 4,3 млн рублей. У членом "Единой России" Сергея Соловьева и Александра Тетердинко по 3,7 млн и 3,6 млн рублей.