Россиянам объяснили падение курса доллара ниже 72 рублей на Мосбирже

Ниже 72 рублей упал курс доллара на Московской бирже сегодня, 8 апреля. Экономист Владимир Трегубов объяснил, чем обусловлено укрепление рубля в разговоре с "Караульным".

По его словам, на Московской бирже в валютной секции мы видим укрепление российской национальной валюты. Он отметил, что это связано с несколькими причинами. Одна из них в том, что экспортеры продают 80% валютной выручки. Пока что экспортные доходы российских экспортеро весомы, благодаря высоким ценам на газ и нефть, а также на цветные, черные и драгоценные металлы. Известно, что министерство финансов США вывел из списка санкционных товаров минеральные удобрения. Ожидается, что серьезные проблемы могут быть в сельском хозяйстве по всему миру, а также возможны сокращения продуктов питания.

С учетом наблюдающегося приток валюты, экономист считает, что Центробанк РФ выходит с валютными интервенциями для укрепления национальной валюты.