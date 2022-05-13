Пешеходную дорожку проложат из западного Мурино к Петербургу

Западное Мурино и Гражданский проспект соединит новый велопешеходный путь. Как сообщает NSP, администрация Мурино уже ищет подрядчика для выполнения данной работы.

Новый маршрут будет начинаться от дома 8 по Охтинской алее. В Петербурге он будет приводить к развилке Гражданского и Суздальского проспектов с улицей Руставели.

Начальная стоимость контракта составляет 500 тысяч рублей. Новая дорожка сможет пропускать до тысячи пешеходов и 70 велосипедистов в час. Спроектировать её планируется с учетом удобства для маломобильных пешеходов. Основные технические решения и техническое задание для проектирования подрядчику надлежит разработать к ноябрю текущего года.

Новую дорожку проложат на месте ныне существующего нелегального пешеходного машрута. В пути муринцы пролезают под трубопроводом и переходят железнодорожные пути в необорудованном месте. Подрядчику потребуется сделать данный путь безопасным для пешеходов.