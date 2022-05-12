Цилиндры для Биржевого моста делают на Обуховском заводе

Гидроцилиндры для разводного механизма Биржевого моста будут изготовлены на Обуховском заводе. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на объекте их получат уже к концу текущего месяца.

Вес новых цилиндров превышает три тонны, а рабочее давление составляет 250 атмосфер. Выполняемый специалистами обуховского завода заказ является частью программы импортозамещения.

В производственном комплексе № 1 «Обуховского завода» идет финишная стадия обработки металла алмазными брусками. Данная технология позволяет сделать поверхность детали парктически зеркальной. Работа на станках, настроенных с точностью до микрона, идет в две смены. На станках грубой обработки специалисты работают в три.

Начальник участка крупногабаритных изделий «Обуховского завода» Александр Пасичник отметил, что уникальность проекта определяется жесткими требованиями и большим диаметром конструкций.

Оборудование, на котором выполняется заказ, адаптировано под российские ГОСТы. На этих стнаках специалистам под силу растачивать цилиндры длиной до 8 метров. Их внутренний диаметр может достигать 400 миллиметров.

Готовые агрегаты будут использованы при капитальном ремонте Биржевого моста. С их помощью будет приводится в действие механизм, разводящзий крылья переправы.