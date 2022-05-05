В Петербурге могут продлить отопительный сезон

Отопительный сезон в Петербурге может завершиться примерно на неделю позже, чем в 2021 году. Причина заключается в затянувшемся майском похолодании.

Отопление в Петербурге отключают только тогда, когда среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов в течение пяти дней. Но в Петербурге таких её значений не стоит ждать раньше 10-11 мая. Такой прогноз Мойке78 озвучил главный синоптик города Александр Колесов.

Если прогноз оправдается, то отключение отопления в Петербурге вероятно к 18-19 мая. Александр Колесов подчеркнул, что кончательный прогноз можно будет дать только после праздниокв, так как потепление в городе начнется 10-11 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 9 мая в городе ожидается прохладная погода.