Систему ориентирования «Говорящий город» усовершенствуют в Петербурге

В Петербурге планируется улучшить работу системы радиоинформированния и звукового ориентирования людей с нарушениями зрения «Говорящий город». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», свои предложения по её усовершенствованию внесла певица Диана Гурцкая.

Губернатор Александр Беглов поручил заняться вопросом вице-губернаторам Максиму Соколову и Олегу Эргашеву. К участию в совершенствовании системы также планируется привлечь городских активистов, некоммерческие организации и Общественную палату.

Система «Говорящий город» создана для самостоятельного передвижения по улицам незрячих и слабовидящих людей. Для этого на общественном транспорте, остановках, наземных и подземных переходах, снаружи и внутри зданий устанавливают специальное оборудование. Переключение сигнала городских светофоров сопровождается голосовым и звуковым сопровождением.