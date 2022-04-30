Ботанический сад в Петербурге начал работать по летнему графику

Парк-дендрарий Ботанического сада Петра Великого начал работу согласно летнему расписанию в субботу, 30 апреля. Теперь он доступен для посетителей ежедневно с 10:00 до 19:00. Как пояснили в пресс-службе сада, на выходных он будет работать еще дольше — на выход парк планируют закрывать только в 20:00.

Посетить парк-дендрарий сейчас стоит, чтобы полюбоваться цветущими первоцветами. К 7-8 мая стоит запланировать визит, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Сроки могут сдвинуться, если погода в Петербурге испортится.

Оранжереи сада будут работать как обычно в течение всех праздников. Прогулка по Суботропическому маршруту доступна для посетителей 30 апреля и 2 мая, а 1 и 3-го они могут побывать в оранжереях Тропического маршрута.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 1 мая ретротрамваю добавили дополнительный рейс по вечерам.