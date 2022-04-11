Первую партию цилиндров для Биржевого моста сделали на Обуховском заводе

До конца мая Обуховский завод изготовит восемь гидроцилиндров для разводного пролета Биржевого моста. Переправа в настоящее время находится на капитальном ремонте.

В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле уточнили, что четыре цилиндра уже выпущены и готовы к передаче на объект. Ранее в конструкции моста использовалось немецкое оборудование.

Генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников отметил, что таким образом удается наглядно реализовать процесс импортозамещения на инфраструктурных объектах Петербурга.

Ремонта в Петербурге требуют не только мосты, но и многие здания. «МК в Питере» выяснил, в каких районах наиболее высок риск обрушения фасадов.