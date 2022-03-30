Заявки на летние кафе в Петербурге начнут принимать 1 апреля

С 1 апреля петербургские кафе и рестораны смогут подать заявки на размещение на улице мебели для летних кафе и веранд. Об этом сообщили в комитете имущественных отношений.

В этом сезоне рестораторам разрешат устанавливать на улице столы, стулья, кресла, скамьи, софы, вазоны и зонты. Важно, чтобы ширина прохода по тротуару составляла не менее полуметра.