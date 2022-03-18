Проект комплексного развития территории могут реализовать на Дальневосточном

В Невском районе Петербурге могут реализовать первый проект комплексной застройки территории. Как сообщает «Деловой Петербург», для реализации могут выбрать территории на Дальневосточном проспекте, ограниченную Зольной улице и полосой отвода железной дороги.

Директор департамента GR Северо–Западного региона GloraX на саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов рассказал, что проект подготовлен при непосредственном участии инвестиционного блока Петербурга. Из 20 гектаров территории в настоящее время занято постройками либо сдано в аренду 15,4 га. 12,9 га составляет площадь, на которое нет строений. 13,23 га находятся в собственности Петербурга.

Всего на данной территории планируется строительство примерно 150 тысяч квадратных метров жилья. Из инфраструктуры предусмотрена школа на 825 мест и детский сад.