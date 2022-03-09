Ледовый каток «Газпром Арены» расширят

До конца текущего года ледовый каток единого комплекса «Газпром Арена» планируется расширить. Компания «Газпром», являющаяся инвестором проекта, уже приняла решение о дополнительных инвестициях для создания в Петербурге нового спортивного объекта. После расширения ледовый каток будет доступен для всех желающих. Уже в следующем сезоне на нем смогут кататься петербуржцы и гости города.

9 декабря 2021 года ледовый каток был впервые открыт рядом с самым высоким флагштоком Европы. Сейчас его площадь составляет примерно 1100 квадратных метров.

В текущем сезоне каток посещали воспитанники детского дома Петроградского района, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также находящиеся под опекой. Для занятий им предоставили бесплатно весь необходимый инвентарь — коньки, шлемы, защиту, ледовые фигуры. За доступ на лед платить также не пришлось.