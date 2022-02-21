Барочную улицу и Песочную набережную соединят пешеходным маршрутом

В Петроградском районе появится новый пешеходный маршрут. Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия, его созданием будет заниматься районная администрация при участии комитета по благоустройству и местных жителей.

Прогулочной дорожкой планируется связать Барочную улицу и Песочную набережную. Её проложат вдоль набережной реки Карповки.

На маршруте предусмотрены гамаки для отдыха и площадка с лежаками. Появится также деревянный спуск к воде, который оснастят встроенными в ограждение светильниками. Предусмотрено также освещение вдоль всей прогулочной дорожки.