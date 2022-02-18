Скейт-парк под Дунайским путепроводом появится до конца года

Скейт-парк под Дунайским путепроводом между Волковским каналом и полосой отвода железной дороги создадут уже в этом году. В комитете по благоустройству надеются, что он станет точкой притяжения молодежи.

Основу скейт-парка составит бетонное покрытие, которое идеально подходит для скейтов, роликов и самокатов. На участке также установят велопарковку, разобьют прогулочные дорожки, посадят деревья и кустарники.

Создание скейт-парка под Дунайским путепроводом станет частью проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2020 году в рамках его реализации открыли скейт-парк под Коломяжским путепроводом, а в в 2021 году — скейт-парк под мостом Бетанкура, входящий в число крупнейших Северо-Запада.