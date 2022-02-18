В квест-комнаты на Промышленной посетила прокуратура

Квест-комнаты на Промышленной улице в Петербурге посетили сотрудники петербургской прокуратуры. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений в работе пространства.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что посетителей не всегда инструктировали перед началом квеста. Нарушения нашлись также в сфере соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических ограничений. Владельца квест-комнат обязали устранить выявленные нарушения. Прокуратура будет контролировать рассмотрение акта прокурорского реагирование и принятие необходимых мер.