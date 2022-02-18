КГИОП выяснит причины обрушения «Красного треугольника»

Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) проводит проверку по факту обрушения стены здания, принадлежащего к комплексу построек завода «Красный треугольник». Об этом сообщили в ведомстве.

В КГИОП отметили, что решение о привлечении к ответственности виновных в обрушении будет принято по результатам проверки. В ведомстве отметили, что могут обязать собственника привести постройку в нормативное состояние.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что обрушение части стены на уровне четвертого этажа произошло около 19:00 четверга, 17 февраля. В результате пострадала женщина, которую задело упавшее из-за обломков здания дерево. Пострадавшую госпитализировали.