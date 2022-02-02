Рынок на Салова закрыли на 70 суток

Фрунзенский районный суд рассмотрел дело в отношении ООО «Центр оптовой торговли» и ООО «Петроинвест», которые являются операторами рынка на улице Салова. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, деятельность рынка приостановлена на 70 суток.

Причиной такого решения стали многочисленные нарушения норм пожарной безопасности. В ходе проверки у ООО «Центр оптовой торговли» выявили 181 нарушение, а у ООО «Петроинвест» сразу 197.

Проверяющие обнаружили в помещениях рынка частичное отсутствие огнетушителей. Отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Конструкции противопожарной защиты на рынке находятся в неисправном состоянии.