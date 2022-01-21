Закрыли без предупреждения: в Петербурге перестал работать Кузнечный рынок

Кузнечный рынок временно приостановил свою работу. В четверг, 20 января, покупатели увидели на входе объявление о том, что рынок закрыт на санитарную неделю. Дата открытия в нем не обозначена.

Объявление написано от лица ГБУ "Арик", которое являлось управляющей компанией рынка, но только до декабря 2021 года. Позднее эти функции были переданы Центру контроля качества товаров (продукции), работ и услуг. Данное учреждение подведомственно комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

Информации о санитарной неделе на рынке нет и в его сообществе в социальных сетях. Как сообщает «Фонтанка», для арендаторов закрытие также стало сюрпризом. Причем, им дату открытия рынка также не озвучили.