Площадку для велосипедного и роллер-спорта построят в Приморском районе

Строительство площадки для велосипедного и роллер-спорта запланировано на пересечении улиц Оптиков и Планерной в Приморском районе Петербурга. Как уточнили в администрации города, строительные работы выполнят уже в этом году.

На этом участке планируется создание памп-трека — замкнутой трассы с поворотами и волнами. Для безопасности на площадке установят ограждение. Над ней разместят навес, а рядом обустроят велопарковку. Предусмотрено также озеленение данного участка.

Данная инициатива была предложена петербуржцами и вошла в число победителей проекта «Твой бюджет». В рамках этого же проекта в 2022 году благоустроят территории возле трех станций метрополитена на севере Петербурга.